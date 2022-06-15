Erkek Voleybol Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Erkek Voleybol Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlıklarını sürdürüyor

15.06.2022 13:58
Erkek Voleybol Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlıklarını sürdürüyor

Erkek Voleybol Milli Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

Erkek Voleybol Milli Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

TVF'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı İzzet Ünver, "Akdeniz Oyunları hazırlık kamp döneminde 2 haftayı geride bıraktık. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz." dedi.

Hazırlık kampı döneminin ikinci bölümü için Sırbistan'a gideceklerini kaydeden İzzet Ünver, "Sırbistan'da 3 hazırlık maçı oynayacağız. Hazırlık maçları eksiklerimizi görebilmemiz için çok önemli. Umarım iyi bir hazırlık turnuvası geçirir ve en iyi şekilde Akdeniz Oyunları'na gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

Erkek Voleybol Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlıklarını sürdürüyor
Erkek Voleybol Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlıklarını sürdürüyor

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erkek Voleybol Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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