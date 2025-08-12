J70 Match Race'de Doğa Arıbaş birinci

13. TAYK-Eker Olympos Regatta, J70 Match Race ve 210 teknenin yarıştığı Hareketli Salma yarışları nefesleri keserken, J70 Match Race'de, 6 teknenin birebir yaptığı 15 sıralama maçının lideri beş galibiyetle Doğa Arıbaş Sailing Team oldu.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 13. TAYK-Eker Olympos Regatta tüm hızıyla devam ediyor. Yelken sporunun en rekabetçi, izlenmesi en keyifli sınıflarından biri olan J70 Match Race yarışları 12 Ağustos'ta yapılan nefes kesici mücadelelerle başladı. Türkiye'de ikinci kez düzenlenen J70 Match Race yarışları, 2024'te olduğu gibi bu yıl da Olympos Regatta'nın en çekişmeli etaplarından biri olarak Moda Deniz Kulübü açıklarında yelkenseverlerle buluştu.

Yönü sık sık değişen sert rüzgar altında gerçekleşen yarışlarda; deneyimi yüksek, manevra kabiliyeti güçlü ekipler öne çıktı. Hızlı seyirler, ani rüzgar sağanaklarıyla teknelerin yan yatması, şamandıra dönüşlerinde kaybedilen ve kazanılan avantajlar gibi anlar izleyenlere keyifli bir yarış deneyimi sundu. Bire bir yarış formatıyla 6 tekne arasında, toplam 15 sıralama maçı yapıldı. Taktik savaşına dönüşen maçlarda; Doğa Arıbaş'ın dümenciliğindeki Doğa Arıbaş Sailing Team, 5 galibiyetle sıralama turlarının birincisi oldu.

J70 Match Race sıralama maçlarına ayrıca; Ahmet Eker'in kaptanlığını yaptığı Eker Kaymak, Nevra Eker'in liderliğindeki Efsane Yoğurt, Engin Özgen'in dümenciliğindeki Target Sailling, Erman Ayvaz'ın yönetimindeki Happyhour JR ve Batu Özonur'un öncülüğündeki MYSK - Gelner Sailing Team takımları katıldı.

13. TAYK-Eker Olympos Regatta'da, J70 Match Race şampiyonu 13 Ağustos'ta yapılacak eleme yarışları sonunda belli olacak. - İSTANBUL