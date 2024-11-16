Jake Paul, Mike Tyson'ı Yendi

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DÜNYA eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson (58), ünlü Youtuber Jake Paul (27) ile ringde karşı karşıya geldi. Dünyanın merakla beklediği organizasyonu Jake Paul kazandı.

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile AT&T Stadı'nda karşı karşıya geldi. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.