Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson\'a bakın ne yapmış

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Ünlü Youtuber Jake Paul ve tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson'ın heyecanla beklenen boks maçı gerçekleşti. 8 raundun sonunda kazanan Jake Paul oldu.

YEDİĞİ YUMRUĞA DİLİNİ ÇIKARARAK TEPKİ GÖSTERMİŞ

Mücadeleden sonra ortaya çıkan bir görüntüde ise Jake Paul'ün yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a dilini çıkararak tepki gösterdiği görülüldü. Paul'un o anları binlerce etkileşim aldı.