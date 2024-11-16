Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a bakın ne yapmış - Son Dakika
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Spor

Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a bakın ne yapmış

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Ünlü Youtuber Jake Paul ve efsanevi boksör Mike Tyson'ın heyecanla beklenen boks maçı sonuçlandı. Kazanan taraf Jake Paul oldu. Maç sonrası ortaya çıkan bir görüntüde, Jake Paul'ün yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a dilini çıkararak tepki gösterdiği görüldü. Paul'un bu tepkisi binlerce etkileşim aldı.

16.11.2024 14:57
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Ünlü Youtuber Jake Paul ve tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson'ın heyecanla beklenen boks maçı gerçekleşti. 8 raundun sonunda kazanan Jake Paul oldu.

YEDİĞİ YUMRUĞA DİLİNİ ÇIKARARAK TEPKİ GÖSTERMİŞ

Mücadeleden sonra ortaya çıkan bir görüntüde ise Jake Paul'ün yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a dilini çıkararak tepki gösterdiği görülüldü. Paul'un o anları binlerce etkileşim aldı.

Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson\'a bakın ne yapmış

Mike Tyson, Jake Paul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a bakın ne yapmış - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Kurgu show yaptılar 18 1 Yanıtla
  • Ali Atkoşan:
    Millete iyi yedirdiler ne boks maçı alakası yok tamamen düzmece senaryo Tyson Adama demiştir 80 milyon doların 75 milyon Doları benim parayıda peşin almıştır seni popüler yapacam senin yaşın genç bu sayede köşe olursun demiştir yoksa 30 saniyede maç biterdi Nokta 7 1 Yanıtla
  • yilmaz aslan:
    Boşuna sabahladık.sahada sadece gezindiler.beş para etmez bi maç. 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a bakın ne yapmış - Son Dakika
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