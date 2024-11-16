Ünlü Youtuber Jake Paul ve tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson'ın heyecanla beklenen boks maçı gerçekleşti. 8 raundun sonunda kazanan Jake Paul oldu.
Mücadeleden sonra ortaya çıkan bir görüntüde ise Jake Paul'ün yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a dilini çıkararak tepki gösterdiği görülüldü. Paul'un o anları binlerce etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a bakın ne yapmış - Son Dakika
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