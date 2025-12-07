James Harden, NBA tarihinin en skorer 10. oyuncusu oldu - Son Dakika
James Harden, NBA tarihinin en skorer 10. oyuncusu oldu

James Harden, NBA tarihinin en skorer 10. oyuncusu oldu
07.12.2025 22:35
Los Angeles Clippers forması giyen James Harden, 28 bin 303 sayıya ulaşarak NBA normal sezonlarında tarihin en skorer 10. oyuncusu oldu.

NBA'de mücadele eden James Harden, Los Angeles Clippers'ın Minnesota Timberwolves'a 109-106 yenildiği maçta attığı 34 sayıyla tarihin en skorer oyuncuları listesinde 10. sıraya yükseldi.

NBA TARİHİNİN EN SKORER 10. İSMİ

Target Center'da Clippers'ı ağırlayan Timberwolves, Jaden McDaniels'ın 27 ve Julius Randle'ın 24 sayı attığı mücadeleyi kazanarak üst üste 5, bu sezon 15. galibiyetini aldı. Clippers'ta James Harden'ın 34 ve Kawhi Leonard'ın 20 sayısı, sezonun 18. mağlubiyetini engelleyemedi. Kariyerinde 28 bin 303 sayıya ulaşan Harden, Carmelo Anthony'yi (28 bin 289) geride bırakarak NBA normal sezonlarında tarihin en skorer 10. oyuncusu oldu.

MAVERICKS, ALPEREN'İN OYNAMADIĞI MAÇTA ROCKETS'I YENDİ

Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Houston Rockets'ı 122-109 mağlup etti. Mavericks'te Anthony Davis 29, Brandon Williams 20 ve Cooper Flagg 19 sayıyla sezonun 9. galibiyetine katkı sağladı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün hastalığı nedeniyle oynamadığı maçta Rockets adına Kevin Durant 27 ve Jabari Smith Jr 22 sayı üretti.

