Japonya, Almanya'yı 3-0 yenerek Milletler Ligi'nde üçte üç yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Japonya, Almanya'yı 3-0 yenerek Milletler Ligi'nde üçte üç yaptı

Japonya, Almanya\'yı 3-0 yenerek Milletler Ligi\'nde üçte üç yaptı

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Japonya, Almanya'yı 3-0 yendi. Japonya, Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Almanya ise Antalya etabındaki dördüncü ve son maçında Hollanda ile karşılaşacak.

17.05.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Sonja Simonovska (Karadağ)

Japonya: Iwasaki, Ishikawa, Watanabe, Hayashi, Koga, Yamada (Kojima, Kurogo, Fukudome, Airi, Araki)

Almanya: Alsmeier, Weitzel, Drewniok, Stigrot, Schölzel, Kastner (Pogany, Stautz, Kindermann, Strubbe, Straube, Cekulaev)

Setler: 25-21, 25-15, 25-22

Süre: 71 dakika (22, 21, 28)

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Japonya, Almanya'yı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Japonya ile Almanya karşılaştı.

Karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrılan Japonya, Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaptı. İlk maçında 15 Mayıs'ta "Filenin Sultanları"nı 3-2, ikinci mücadelesinde dün Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden Japonya, VNL'nin Antalya etabındaki dördüncü ve son maçında 19 Mayıs Pazar günü Polonya ile karşılaşacak.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 15 Mayıs'ta Fransa'yı 3-0 yenen, dünkü karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup olan Almanya, Antalya etabındaki dördüncü ve son maçına 19 Mayıs Pazar günü Hollanda karşısında çıkacak.

Kaynak: AA

Hollanda, Voleybol, Antalya, Almanya, Japonya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Japonya, Almanya'yı 3-0 yenerek Milletler Ligi'nde üçte üç yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:56:30. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya, Almanya'yı 3-0 yenerek Milletler Ligi'nde üçte üç yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement