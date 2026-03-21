Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı - Son Dakika
Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı

Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı
21.03.2026 09:58
Zenit'te formda olmasına rağmen Kolombiya Milli Takımı'na çağrılmayan Jhon Duran'ın, teknik direktörüyle yaşadığı iddia edilen tartışma nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü.

Zenit'e transfer olduktan sonra gösterdiği performansla dikkat çeken Jhon Duran, Kolombiya Milli Takımı kadrosuna alınmamasıyla gündeme geldi. Karar, ülkede büyük tartışma yarattı.

PERFORMANSINA RAĞMEN KADRO DIŞI

Rus ekibi Zenit'te çıktığı 5 maçta 2 gol atan genç forvetin, formuna rağmen milli takım listesinde yer almaması futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Teknik direktör Nestor Lorenzo'nun tercihi eleştiri oklarının hedefi oldu.

"9 AYDIR GÖZ ARDI EDİLİYOR"

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre Duran'ın yaklaşık 9 aydır milli takım tarafından dikkate alınmadığı belirtildi. Oyuncunun mevcut performansının bu kararla çeliştiği ifade edildi.

TARTIŞMA İDDİASI GÜNDEMDE

Duran'ın kadroya alınmamasının arkasında teknik direktör Lorenzo ile yaşadığı bir tartışmanın olduğu iddia edildi. 2025 yılında Peru maçı sonrası yaşanan gerginliğin ilişkilerde kırılma yarattığı öne sürüldü.

Her ne kadar federasyon bu durumu resmi olarak doğrulamasa da, oyuncunun o tarihten sonra milli takımda geri planda kaldığı dikkat çekti.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • İsmail Bayrak İsmail Bayrak:
    olay kişi ! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı - Son Dakika
