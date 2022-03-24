Joao Pedro: "Bursaspor ligde kalacak" - Son Dakika
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Joao Pedro: "Bursaspor ligde kalacak"

24.03.2022 12:52
Joao Pedro: "Bursaspor ligde kalacak"

Bursaspor'un golcü futbolcusu Joao Pedro, düzenlediği basın toplantısında ligde kalacaklarını belirterek, "Teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarım buna inanıyoruz.

Bursaspor'un golcü futbolcusu Joao Pedro, düzenlediği basın toplantısında ligde kalacaklarını belirterek, "Teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarım buna inanıyoruz. Motiveyiz. Ben de gollerimle katkı sağlamak istiyorum. Ama önceliğimiz takımın kazanması" dedi.

Bursaspor'un golcü oyuncusu Joao Pedro, basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde konuşan Pedro, "Adaptasyon süreci çok güzel geçti. Ben de alıştım. Sıkıntı yaşamadım. Böyle devam edecek. Burası çok büyük bir kulüp. Benim buraya geliş sebebim Bursaspor'a katkı sağlamak. Elimden gelenin en iyisini vermek. Teknik Direktör beni nerede uygun görürse veya tek-çift forvet fark etmeksizin en iyisini vermek istiyorum. Benim işim bu" diye konuştu.

"İhtiyacımız olan motivasyona sahibiz"

"Olabildiğince çok gol atmak istiyorum" diyen Joao Pedro, "Her maç 1-2 gol attığım zaman hem takıma hem bana iyi yansıyacaktır. Ama önceliğim takımın kazanması olacaktır. Bu ligde kalacağız. Buna ihtiyacımız olan motivasyona sahibiz. Teknik direktörümüz ve futbolcu arkadaşlarım buna inanıyor. Başaracağız" ifadelerini kullandı.

Pedro ayrıca bu akşam oynanacak olan Portekiz - Türkiye maçının çok zorlu ve zevkli geçeceğini söyledi.

"Bursaspor taraftarı ayrı bir dünya"

Joao Pedro, Bursaspor taraftarıyla ilgili ise, "Taraftarlar ayrı bir dünya. Bursaspor taraftarı çok başka. İnanılmaz bir itici güçleri var. Bizi motive etme anlamında çok etkililer. Bunu güçlü hissediyoruz. Kazanma anlamında da bizi motive ediyorlar. Basketboldaki ortam çok daha farklı bir atmosfere sahip. Elimden geldiğince o maçlara da gitmeye çalışacağım" değerlendirmesini yaptı. - BURSA

Joao Pedro: Bursaspor ligde kalacak

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İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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