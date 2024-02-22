Joe Hart, sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacak - Son Dakika
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Spor

Joe Hart, sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacak

Joe Hart, sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacak

Celtic'in kalecisi Joe Hart, sezon sonunda aktif futbol kariyerini sonlandıracağını duyurdu. İngiliz kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sezonu başarılı bir şekilde tamamlamak için elinden geleni yapacağını belirtti. 36 yaşındaki Hart, Manchester City ve Tottenham gibi İngiltere'nin önde gelen takımlarında forma giydi ve İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 75 kez korudu. Ayrıca, Premier Lig ve İskoçya Premiership'te ikişer kez şampiyonluk yaşadı.

22.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:40
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İskoçya temsilcisi Celtic'in kalesini koruyan Joe Hart, sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

İngiliz kaleci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bu sezonu başarılı bir şekilde bitirmek için elimden geleni yapacağım. Sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Manchester City ve Tottenham gibi İngiltere'nin önde gelen takımlarında forma giyen 36 yaşındaki Hart, İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 75 kez korudu.

Hart, İngiltere Premier Lig ve İskoçya Premiership'te de ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

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