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Joel Embiid 70 sayı atarak Philadelphia 76ers'ı galibiyete taşıdı - Son Dakika
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Joel Embiid 70 sayı atarak Philadelphia 76ers'ı galibiyete taşıdı

NBA'de Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 70 sayı kaydettiği maçta San Antonio Spurs'u 133-123'lük skorla yendi. Embiid, 70 sayı, 18 ribaund, 5 asistlik performansıyla NBA tarihinde 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu oldu.

Joel Embiid 70 sayı atarak Philadelphia 76ers\'ı galibiyete taşıdı
23.01.2024 - 11:01,
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NBA'de Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 70 sayı kaydettiği maçta San Antonio Spurs'u 133-123'lük skorla yendi. Embiid, 70 sayı, 18 ribaund, 5 asistlik performansıyla NBA tarihinde 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 8 mücadeleyle devam etti. Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Philadelphia 76ers, konuk ettiği Batı Konferansı sonuncusu San Antonio Spurs'u 133-123 mağlup etti. Philadelphia 76ers'ta 70 sayı, 18 ribaund ve 5 asistle double-double yaparak takımını galibiyete taşıyan Joel Embiid, bu performansla NBA kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Embiid ayrıca, NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu olurken, 76ers tarihinde 68 sayıyla bir maçta en fazla sayı atan Wilt Chamberlain'i geçerek takımının bir karşılaşmada en fazla sayı atan oyuncusu ünvanını elde etti. 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz da 13 dakika süre aldığı maçı 1 ribaund, 1 asistle tamamladı. San Antonio Spurs'te ise Victor Wembanyama 33 sayı atarken, milli oyuncu Cedi Osman 2 sayı, 3 ribaund, 1 asist kaydetti.

Towns'ın 62 sayısı galibiyete yetmedi

Doğu Konferansı ekibi Charlotte Hornets, deplasmanda Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'u 128-125 mağlup etti. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, kaydettiği 62 sayıyla NBA kariyerinin sayı rekorunu kırmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi. Hornets'ta Miles Bridges 28 sayı, 5 ribaund, Brandon Miller ise 27 sayı, 3 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 113 - Milwaukee Bucks: 122

Orlando Magic: 99 - Cleveland Cavaliers: 126

Philadelphia 76ers: 133 - San Antonio Spurs: 123

Toronto Raptors: 100 - Memphis Grizzlies: 108

Minnesota Timberwolves: 125 - Charlotte Hornets: 128

Dallas Mavericks: 110 - Boston Celtics: 119

Phoenix Suns: 115 - Chicago Bulls: 113

Sacramento Kings: 122 - Atlanta Hawks: 107 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Joel Embiid 70 sayı atarak Philadelphia 76ers'ı galibiyete taşıdı - Son Dakika


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