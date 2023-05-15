Çok konuşulan iddia! Jorge Jesus, Suudi Arabistan'a gidiyor - Son Dakika
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Çok konuşulan iddia! Jorge Jesus, Suudi Arabistan'a gidiyor

15.05.2023 20:46

Fenerbahçe'de istenileni bir türlü veremeyen ve sezon sonunda sarı-lacivertlilerle devam edeceği öne sürülen portekizli çalıştırıcı, Jorge Jesus'un Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için en yakın aday olduğu öne sürüldü.

EN YAKIN ADAY JESUS

Suudi basını Neewssports'ta yer alan habere göre, Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için en yakın adayın Jorge Jesus olduğu transferin kısa sürede netlik kazanacağı ifade edildi.

Bomba iddia! Jorge Jesus, Suudi Arabistan'a gidiyor

ALİ KOÇ TEKLİF YAPTI

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç gelecek sezon da yola Jesus ile devam etmek istiyor. Hatta bunu resmen de Portekizli hoca ve menajerine iletmişti. Koç'un 1 yıllık teklifi Jesus'un masasında duruyor.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çok konuşulan iddia! Jorge Jesus, Suudi Arabistan'a gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çok konuşulan iddia! Jorge Jesus, Suudi Arabistan'a gidiyor - Son Dakika
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