Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarları ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Jesus, Sivas deplasmanında taraftarların takımı karşılaması ve çocuklara sarıldığı bir videoyu paylaşarak bu paylaşımına, "Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni her gün şaşırtıyor" ifadelerini yazdı. Fenerbahçeli taraftarlar, Portekizli teknik adamın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı.
İşte Jesus'un o paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Tüm Fenerbahçe'lilerin gözü bu haberde! Jorge Jesus gelecek sezon kalacak mı gidecek mi? Son paylaşımında taraftarlara mesaj verir gibiydi - Son Dakika