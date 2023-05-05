Tüm Fenerbahçe'lilerin gözü bu haberde! Jorge Jesus gelecek sezon kalacak mı gidecek mi? Son paylaşımında taraftarlara mesaj verir gibiydi - Son Dakika
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Tüm Fenerbahçe'lilerin gözü bu haberde! Jorge Jesus gelecek sezon kalacak mı gidecek mi? Son paylaşımında taraftarlara mesaj verir gibiydi

05.05.2023 18:17

Fenerbahçe'nin Portekizli başarılı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda buldu. Portekizli çalıştırıcı, yaptığı paylaşıma, "Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni her gün şaşırtıyor" notunu düştü. Bu gönderi, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından oldukça beğeni aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarları ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"TARAFTARLARIN SEVGİSİ BENİ HER GÜN ŞAŞIRTIYOR"

Jesus, Sivas deplasmanında taraftarların takımı karşılaması ve çocuklara sarıldığı bir videoyu paylaşarak bu paylaşımına, "Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni her gün şaşırtıyor" ifadelerini yazdı. Fenerbahçeli taraftarlar, Portekizli teknik adamın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı.

İşte Jesus'un o paylaşımı;

Jorge Jesus: Fenerbahçe sevgisi beni her gün şaşırtıyor
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüm Fenerbahçe'lilerin gözü bu haberde! Jorge Jesus gelecek sezon kalacak mı gidecek mi? Son paylaşımında taraftarlara mesaj verir gibiydi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm Fenerbahçe'lilerin gözü bu haberde! Jorge Jesus gelecek sezon kalacak mı gidecek mi? Son paylaşımında taraftarlara mesaj verir gibiydi - Son Dakika
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