Süper Lig ve Avrupa'da doludizgin yoluna devam eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek performansıyla en dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Milli futbolcuyu başarılı grafiğinin ardından İtalyan devleri yakın markaja aldı.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kısa sürede yakaladığı çıkışla büyük fark yaratan İsmail Yüksek'in performansı Avrupa'da da ses getirdi. Milli futbolcunun transferi için Inter, Milan ve Fiorentina kıyasıya yarışa girdi.
Fiorentina'nın durumunu yakından takip ettiği İsmail Yüksek, Mor Menekşeler'e imza atması durumunda teknik direktör Fatih Terim'den sonra İtalyan ekibinde görev alacak ilk Türk olacak. Floransa ekibi, İsmail Yüksek'i Giacomo Bonaventura'nın yerine kadroya dahil etmek istiyor.
Son Dakika › Spor › Devler, İsmail Yüksek için sıraya girdi! Fatih Terim'den sonra bir ilke imza atabilir - Son Dakika