Devler, İsmail Yüksek için sıraya girdi! Fatih Terim'den sonra bir ilke imza atabilir - Son Dakika
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Devler, İsmail Yüksek için sıraya girdi! Fatih Terim'den sonra bir ilke imza atabilir

01.12.2022 08:27

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan İsmail Yüksek, İtalyan kulüplerinin radarına girdi. 23 yaşındaki orta saha için Inter, Milan ve Fiorentina çekişiyor. Milli futbolcu, Fiorentina'ya olası bir transferinin gerçekleşmesi durumunda Fatih Terim'den sonra İtalyan ekibine imza atan ilk Türk olacak.

Süper Lig ve Avrupa'da doludizgin yoluna devam eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek performansıyla en dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Milli futbolcuyu başarılı grafiğinin ardından İtalyan devleri yakın markaja aldı.

MILAN, INTER VE FIORENTINA YARIŞA GİRDİ

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kısa sürede yakaladığı çıkışla büyük fark yaratan İsmail Yüksek'in performansı Avrupa'da da ses getirdi. Milli futbolcunun transferi için Inter, Milan ve Fiorentina kıyasıya yarışa girdi.

FATİH TERİM'DEN SONRA İLKİ YAŞAYACAK

Fiorentina'nın durumunu yakından takip ettiği İsmail Yüksek, Mor Menekşeler'e imza atması durumunda teknik direktör Fatih Terim'den sonra İtalyan ekibinde görev alacak ilk Türk olacak. Floransa ekibi, İsmail Yüksek'i Giacomo Bonaventura'nın yerine kadroya dahil etmek istiyor.

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İsmail Yüksek, Fatih Terim, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Devler, İsmail Yüksek için sıraya girdi! Fatih Terim'den sonra bir ilke imza atabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devler, İsmail Yüksek için sıraya girdi! Fatih Terim'den sonra bir ilke imza atabilir - Son Dakika
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