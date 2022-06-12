Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı - Son Dakika
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Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı

12.06.2022 16:27
Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı

İngiliz devi Liverpool, yaz transfer sezonunun en büyük transferlerinden birine imza attı. Liverpool, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez'i 80 milyon euro bonservis artı 20 milyon euro bonus karşılığında renklerine bağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool, dün Portekiz'de yapılan görüşme sonunda golcü oyuncu Darwin Nunez ile anlaşma sağladı. Oyuncunun yarına sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

100 MİLYON EUROLUK YILDIZ

Geçen sezon Premier Lig'i son haftada, Şampiyonlar Ligi'ni de finalde kaybeden Liverpool yeni sezona iddialı başlamak istiyor. Golcü sorununu çözmek isteyen Ada ekibi, Darwin Nunez'i 80 milyon euro bonservis ve buna ek olarak 20 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. Oyuncu ile 6 yıllık anlaşma yapıldı.

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