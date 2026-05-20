Jose Mourinho'dan Samet Akaydin bombası
20.05.2026 11:42
Real Madrid ile anlaştığı konuşulan Jose Mourinho’nun, daha önce Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Samet Akaydin’i Real Madrid’e götürmek istediği öne sürüldü. Şu anda Çaykur Rizespor’da forma giyen milli stoperin performansının Mourinho’nun dikkatini çektiği iddia edildi.

Yeniden Real Madrid’in başına geçeceği konuşulan Jose Mourinho’nun Çaykur Rizespor’da forma giyen Samet Akaydin’i İspanyol devine götürmek istediği öne sürüldü.

REAL MADRID İDDİASI GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho, savunma hattı için Samet Akaydin’i değerlendirmeye aldı. Portekizli teknik adamın milli stoperi Real Madrid kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE’DE BERABER ÇALIŞTILAR

Jose Mourinho ile Samet Akaydin daha önce Fenerbahçe’de birlikte çalışmıştı. Portekizli teknik adamın milli futbolcunun fizik gücü, hava toplarındaki başarısı ve mücadeleci yapısından memnun kaldığı konuşuluyor.

SAMET ŞU ANDA RİZESPOR’DA

Sezonu Çaykur Rizespor’da geçiren Samet Akaydin’in performansının Mourinho’nun dikkatini çektiği belirtildi. Tecrübeli savunmacının özellikle savunmadaki sert oyunu ve lider özellikleriyle öne çıktığı ifade edildi.

REAL MADRID’DE YENİ DÖNEM

Mourinho’nun göreve gelmesiyle birlikte Real Madrid’de kadro yapılanmasının değişmesi bekleniyor. Savunma hattında sürpriz isimlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

MİLLİ TAKIMIN DA ÖNEMLİ İSMİ

Samet Akaydin son dönemde A Milli Takım’da da düzenli süre alan isimlerden biri olmuştu. Deneyimli savunmacının performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

