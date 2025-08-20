Ju Jitsu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Spor

Ju Jitsu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Ju Jitsu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası\'na Hazırlanıyor
20.08.2025 16:13
Ju Jitsu No-Gi Milli Takımı, Bartın'daki kamp ile Hırvatistan'daki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Ju Jitsu branşında No-Gi Avrupa Şampiyona'sına hazırlanan sporcular, Bartın'daki Milli Takım Kampı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Ju Jitsu branşına ait No-Gi Milli Takım sporcuları, Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu'nda antrenörler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Hırvatistan'ın Zadar kentinde yapılacak olan Ju Jitsu No-Gi Branşı Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere hazırlıklarını sürdüren Milli Takım kadrosu toplam 13 kişiden oluşuyor.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ju Jitsu branşından sorumlu Asbaşkan Hulisi Elmas, 11-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında Bartın'da gerçekleştirilen Milli Takım Kampı hakkında bilgi vererek, "Sporcularımız ayın 21'inde Hırvatistan'ın Zadar kentine hareket edecekler ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Bartın'dan 1 sporcumuz var. Toplam 17 kişilik kafile Çarşamba günü yola çıkacağız" diye konuştu.

Sporcuları Avrupa No-Gi Şampiyonası'na hazırlayan bir diğer isim Milli Takım 2. Takım Antrenörü ve Muay Thai Federasyonu Ju Jitsu Spor Dalı Yürütme Kurulu Üyesi Seyit Mehmet Hallaç ise "Çocuklarımız performansı oldukça iyi, inşallah ülkemize madalya ile döneceğiz" dedi.

Hırvatistan'ın Zadar kentinde gerçekleşecek olan No-Gi Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan 13 sporcu ve beraberindeki 3 antrenör ile 1 idareci 21 Ağustos'ta yola çıkacak. Avrupa Şampiyonası ise 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bartınlı milli sporcu Kaplan: "Hedefim bayrağımı dalgalandırmak"

Müsabakaya Bartın'dan katılacak olan 15 yaşındaki Yusuf Sabri Kaplan, "U-16 kategorisinde 56 kilogramda katılacağım. Hedefim şampiyonluk ve bayrağımı dalgalandırmak. Kamplarda verimli şekilde tekniklerimizi öğreniyoruz, hocalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Milli Takım Kampı için Aydın'dan Bartın'a gelen Nisa İnci ise, "Hazırlıklarımıza Bartın'da düzenlenen Milli Takım Kampı'nda devam ediyoruz. 57 kilogramda ülkemizi temsil edeceğim inşallah ülkemize altın madalya ile geri döneceğim" dedi.

Kamp sürecinde çalışmalarına devam eden No-Gi Milli Takım sporcularından biri olan Muhammet Kılıç ise, "56 kilogram ağırlığında yarışacağım. Amacım altın madalya almak. Hedefim şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak" dedi.

Kahramanmaraşlı sporcu Eda Geçi, "70 kilo kategorisinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Kamp çalışmalarımız Bartın'da devam ediyor. Ülkemizi temsil etmek için yola çıkacağız" diye konuştu.

Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu'nda şampiyona öncesi son hazırlıklarını yapan milli takım sporcularına bu süreçte 6 antrenör eğitim veriyor. - BARTIN

Son Dakika Spor Ju Jitsu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
SON DAKİKA: Ju Jitsu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
