Judo Milli Takım Kaptanı Tuğçe Beder, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarı hedefliyor - Son Dakika
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Judo Milli Takım Kaptanı Tuğçe Beder, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarı hedefliyor

Judo Milli Takım Kaptanı Tuğçe Beder, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün ilk basamağında yer almak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. Türkiye'yi 48 kiloda temsil edecek olan Beder, hem bireysel hem de takım olarak başarı hedeflediklerini ifade etti. Kampta güzel bir ortamın olduğunu vurgulayan Beder, 100 yılın sporcuları olarak büyük bir başarıya imza atacaklarına inandığını söyledi.

19.07.2024 11:19
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Judo Milli Takım Kaptanının 24 yaşındaki Tuğçe Beder, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün ilk basamağında yer almak istiyor.

Başantrenör Irakli Uznadze ile antrenörler Onur Akgün ve Derya Cıbır Zengi öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren ay-yıldızlılar, olimpiyatlarda 8 sıklette mücadele edecek.

Takım Kaptanı Tuğçe Beder, AA muhabirine 12 yıldır judo sporu yaptığını söyledi.

Dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği ve İslam Oyunları şampiyonluğu bulunan Tuğçe, Paris 2024'e kota aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi olimpiyatlarda 48 kiloda temsil edecek milli judocu, Paris 2024'te kürsünün ilk basamağına çıkmak için kampta yoğun çalıştığını ifade etti.

Olimpiyatlarda hem takım hem bireyselde başarı hedeflediklerini anlatan genç sporcu, "Takım halinde bu sene 8 kişi kota aldık. İlk kez bu sene hem bireysel hem de takım halinde yarışacağız. Müsabakada milletim ve bayrağıma yakışır şekilde mücadele edip şampiyon olmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma da çok güveniyorum. Hepimizin güzel sonuçlar elde edip şampiyon olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kampta ortamının çok güzel olduğunu aktaran Tuğçe Beder, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herhangi bir eksiğimiz yok, kamp ortamımız da gayet iyi. Her şey yolunda ve iyi ilerliyor. 100 yılın sporcuları olarak 100 yılın başarısına imza atacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Judo Milli Takım Kaptanı Tuğçe Beder, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarı hedefliyor - Son Dakika

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