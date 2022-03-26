Judo ve halter branşlarında Türkiye 3'üncülüğü elde ettiler - Son Dakika
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Judo ve halter branşlarında Türkiye 3'üncülüğü elde ettiler

26.03.2022 10:38
Judo ve halter branşlarında Türkiye 3'üncülüğü elde ettiler

Wushu, judo ve halter branşlarında yarışan sporcular Bilecik'e elleri boş dönemedi.

Wushu, judo ve halter branşlarında yarışan sporcular Bilecik'e elleri boş dönemedi. Wushu'da 7, judo ve halterde 1'er madalyayla dönen sporcular büyük başarı elde etti.

Sakarya'da düzenlenen Wushu Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular elde ettikleri 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile turnuvaya damga vurdular. Bilecik Gençlik ve Spor İl MüdürÜ Yasin Yılmaz başarılı sporcuları tebrik ederek, "Müdürlüğümüz tarafından il genelinde başlatılan alt yapı odaklı çalışmalarda Türkiye dereceleri gelmeye devam ediyor. Düzenlenen ulusal yarışmalarda yeni dereceler wushu, judo ve halter branşlarından geldi. Wushu Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda alt minik erkekler kategorisinde +35 kiloda yarışan Ahmet Yusuf Göksu altın madalya, yıldız kız kategorisinde 35 kiloda yarışan Duru Duran gümüş madalya, minik kız kategorisinde 35 kiloda yarışan Hicret Ceylin Kalincik bronz madalya, alt minik kız kategorisinde 35 kiloda yarışan Esma Betül Aykut bronz madalya, yıldız kız kategorisinde 35 kiloda yarışan Hatice Helin Özer bronz madalya kazanırken, alt minik erkek kategorisinde 25 kiloda yarışan Muhammet Emir Kalincik, bronz madalya kazandı" dedi.

"Judo ve halter branşlarında Türkiye 3'üncülüğü elde ettiler"

Yılmaz, Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışları'nda da başarılar geldiği anlatarak, "Turnuvada 40 kiloda mücadele eden başarılı sporcu Fatma Nur Uçar müsabakalar sonucunda bronz madalya elde ederek Türkiye üçüncüsü olurken Kocaeli'nde düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda 65 kiloda mücadele eden Hakan Manay bronz madalya ile Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandı" dedi.

"Ev hanımlarına yönelik başlatılan faaliyetlerden de derece gelmeye başladı"

İl Müdürü Yasin Yılmaz son olarak "Sporun tabana yayılması felsefesiyle her yaştan bireyi sporun içine çekecek projelere imza atan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev hanımlarına yönelik başlattığı faaliyetlerden de derece gelmeye başladı. Wushu branşında başarılarını gösteren Gülay Çakır Özkan Wushu Budokaido Türkiye Şampiyonası, veteran kadın kategorisinde 65 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Judo ve halter branşlarında Türkiye 3'üncülüğü elde ettiler
Judo ve halter branşlarında Türkiye 3'üncülüğü elde ettiler
Judo ve halter branşlarında Türkiye 3'üncülüğü elde ettiler
Judo ve halter branşlarında Türkiye 3'üncülüğü elde ettiler
Judo ve halter branşlarında Türkiye 3'üncülüğü elde ettiler
Judo ve halter branşlarında Türkiye 3'üncülüğü elde ettiler

YORUMLAR
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Türkiye, Halter, Wushu, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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