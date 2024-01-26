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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacak - Son Dakika
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacak

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Klopp, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımı ve taraftarları sevdiğini ancak enerjisinin tükendiğini belirtti. Klopp'un Liverpool'daki görev süresi boyunca elde ettiği başarılar arasında 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig ve diğer birçok kupa bulunuyor.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacak
26.01.2024 - 14:13,
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda İngiliz ekibindeki görevinden ayrılacağını açıkladı.

İngiliz ekibi Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Klopp, "Sezon sonunda takımdan ayrılacağım. Birçok insan bunu duyduğu için şok olabilir ancak elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Bu takımla ilgili her şeyi seviyorum. Şehri seviyorum, taraftarları seviyorum, takımı seviyorum... Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Artık enerjim bitmek üzere. Şu anda iyiyim, bir sorunum yok. Ancak bu işi artık tekrar, tekrar yapamam. Birlikte geçirdiğimiz her şeyden sonra size doğruyu söylemek borcumdu" ifadelerini kullandı.

2014-15 sezonunda göreve geldiği Liverpool'un başında 464 maça çıkan Klopp, bu karşılaşmalarda 288 galibiyet, 96 beraberlik ve 80 mağlubiyet alırken, 2.07 puan ortalaması elde etti. Alman çalıştırıcı, Liverpool ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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