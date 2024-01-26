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Jürgen Klopp, Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı - Son Dakika
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Jürgen Klopp, Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Klopp, enerjisinin tükendiğini hissettiğini ve bu kararı kulüple paylaştığını belirtti. Alman teknik adam, Liverpool'da 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig ve diğer birçok başarıya imza attı.

Jürgen Klopp, Liverpool\'dan ayrılacağını açıkladı
26.01.2024 - 14:22,
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Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Ekim 2015'ten bu yana İngiliz ekibini çalıştıran teknik direktör Jürgen Klopp, sezon sonunda görevini bırakacağını duyurdu. Liverpool sosyal medya hesabından yayınlanan röportajda ayrılığı açıklayan Klopp, Kasım 2023'te bu kararını kulüple paylaştığını belirtti.

Klopp, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sezon sonunda, kulüpten ayrılacağım. Bu kararın birçok insan için şok etkisi yaratacağının farkındayım. Kesinlikle bu kulübü, şehri ve taraftarları çok seviyorum. Enerjimin tükendiğini hissediyorum. Kesinlikle bir problem yok. Beraber geçirdiğimiz yılların sonucunda, size gerçekleri söyleme borcum var."

Liverpool'da bugüne dek 464 maça çıkan Alman teknik adam, İngiliz ekibinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Premier Lig, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 İngiltere FA Cup, 1 İngiltere Kupası, 1 FA Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

Klopp'un 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kaynak: DHA
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