Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak

2026 Kış Olimpiyatları'nda 1000 metre sürat pateninde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanan Hollandalı sporcu Jutta Leerdam, yarış sonrası fermuarını açmış ve bu anların viral olmasıyla kısa süre içerisinde ünlenmişti. Genç sporcunun fermuarını açtığı anların milyonlarca kez izlenmesinin ardından yaklaşık 1 milyon dolar kazandığı iddia edildi.

YARIŞTA GİYDİĞİ KIYAFERLERİNİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI

Hollandalı sporcu Jutta Leerdam, şampiyonluk sırasında giydiği artistik buz pateni kıyafeti için sürpriz bir adım atarak kıyafetlerini açık artırmaya çıkardı.

GELİRİ BUZ PATENİ KULÜBÜNE BAĞIŞLAYACAK

Hollanda basınındaki haberlere göre; Açık artırmaya çıkarılan Leerdam'ın kıyafeti için ilk tekliflerin geldiği ve en yüksek teklifin 2 bin 400 euro olduğu belirtildi. Leerdam'ın elde edeceği geliri çocukken buz patenine başladığı Pijnacker buz pateni kulübüne bağışlayacağı aktarıldı.

HEM OLİMPİYAT REKORU HEM DE ALTIN MADALYA

27 yaşındaki Leerdam, 1.12.31'lik derecesiyle hem olimpiyat rekorunu kırıp hem de altın madalyaya ulaşarak önemli bir gelirin de sahibi olmuştu.