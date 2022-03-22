Juventus, Arjantinli golcüsü Dybala ile sezon sonunda yolları ayıracak - Son Dakika
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Juventus, Arjantinli golcüsü Dybala ile sezon sonunda yolları ayıracak

22.03.2022 00:16
Juventus, Arjantinli golcüsü Dybala ile sezon sonunda yolları ayıracak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un üst yöneticisi Maurizio Arrivabene, Arjantinli golcü oyuncuları Paulo Dybala'nın gelecek projelerinde yer almadığını söyledi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un üst yöneticisi Maurizio Arrivabene, Arjantinli golcü oyuncuları Paulo Dybala'nın gelecek projelerinde yer almadığını söyledi.

İtalyan basın mensuplarına konuşan Arrivabene, 28 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcunun bu sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Arrivabene, "Dybala, artık Juventus'un gelecek projesinin merkezinde yer almıyor. Onun kalitesi hiçbir zaman için tartışma konusu olmadı ama başka tercihler yapıldı. Paulo ile bugün ciddi ve saygılı bir görüşme oldu. Şimdi artık (Dusan) Vlahovic var. Ocak ayı transfer döneminde Juventus'un düzeni değişti." ifadelerini kullandı.

Paulo Dybala, 2015'te transfer olduğu Juventus'ta Transfermarkt sitesinin verilerine göre, siyah-beyazlı formayı giydiği 283 maçta 113 gol attı.

Dybala, Juventus ile bugüne kadar 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.

Arjantinli futbolcunun, Juventus'ta kalıp kalmayacağı bir süredir merak konusuydu.

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İtalya Serie A, Paulo Dybala, Juventus, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Juventus, Arjantinli golcüsü Dybala ile sezon sonunda yolları ayıracak - Son Dakika


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