Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü

2021-2016 arasında Juventus'ta top koşturan Paul Pogba, daha sonra Manchester United'da transfer olmuştu. İtalyan devi, dünyaca ünlü Fransız futbolcuyu yeniden kadrosuna kattı.

"DAHA MUTLU OLAMAZDIK"

Transfere ilişkin Juventus'tan yapılan açıklamada, "Birlikte yaşadığımız harika bir serüvenin ardından vedalaştığımızda, er ya da geç birbirimizi yeniden görmek için yüreğimizin bir köşesinde her zaman küçük bir umut vardı. Paul Torino'ya geri döndü, çocukken ayrıldı, bir yetişkin ve bir şampiyon olarak geri döndü, ama değişmeyen bir şey var: birlikte unutulmaz yeni sayfalar yazma arzusu. Daha mutlu olamazdık, Paul Pogba tekrar bizimle" ifadeleri kullanıldı.