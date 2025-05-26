Juventus\'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi

Serie A devi Juventus'un 10 numarası olan Kenan Yıldız'ın adı birçok takımla geçiyordu. Milli yıldızımız geleceği ile ilgili kararını verdi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus'ta taraftarların sevgilisi olan Kenan Yıldız'ın önümüzdeki sezonda da Juventus'ta kalma kararı aldığı belirtildi. Genç yıldızın 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunduğu kulübüyle yeni sezonda şampiyonluk hedeflediği ifade edildi.
Öte yandan Kenan Yıldız'ın Juventus'un yeni sportif yapılanmasında kilit bir role sahip olacağı belirtildi. Haberde, 20 yaşındaki oyuncunun kulübün gelecekteki projelerinde önemli bir figür olmasının beklendiği ve Juventus'un Kenan'a yeni bir maaş sunarak sözleşme yenilemeyi planladığı da dile getirildi.
Bu sezon Juventus'ta 48 maça çıkan Kenan Yıldız, bu maçlarda 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
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