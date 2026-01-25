Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama - Son Dakika
Spor

Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama

25.01.2026 19:48
Juventus Kulübü Scouting Müdürü Chiellini, Youssef En-Nesyri transferinden vazgeçtiklerini duyurdu. Chiellini, yaptığı açıklamada ''En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz.'' dedi.

Serie A'da Napoli ile karşı karşıya gelecek olan Juventus cephesinden Youssef En-Nesyri ile ilgili bir açıklama geldi. Juventus Yöneticisi Giorgio Chiellini, Faslı golcünün transferi için Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

JUVENTUS EN-NESYRI'DEN VAZGEÇTİ

Giorgio Chiellini, sarı-lacivertliler ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam eden Youssef En Nesyri transferinden çekildiklerini açıkladı. Chiellini, yaptığı açıklamada "En-Nesyri, transferin formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Bu şartlar altında bizim için bu transfer dosyası kapanmıştır, çünkü oyuncuyu bonservisiyle almak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

46 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe formasını transfer olduğu günden bu yana toplamda 77 kez giyen 28 yaşındaki En-Nesyri, 38 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

İtalya Serie A, Fenerbahçe, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    ha ha ha ellerinde patladı 1 2 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Buda fenevin elinde patladi herzamabki gibi 0 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    osimenin yedeği olabilir 0 0 Yanıtla
  • 240577 240577:
    el nesry kim Juventus kim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
