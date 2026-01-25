Juventus\'tan En-Nesyri için resmi açıklama

Serie A'da Napoli ile karşı karşıya gelecek olan Juventus cephesinden Youssef En-Nesyri ile ilgili bir açıklama geldi. Juventus Yöneticisi Giorgio Chiellini, Faslı golcünün transferi için Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

JUVENTUS EN-NESYRI'DEN VAZGEÇTİ

Giorgio Chiellini, sarı-lacivertliler ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam eden Youssef En Nesyri transferinden çekildiklerini açıkladı. Chiellini, yaptığı açıklamada "En-Nesyri, transferin formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Bu şartlar altında bizim için bu transfer dosyası kapanmıştır, çünkü oyuncuyu bonservisiyle almak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

46 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe formasını transfer olduğu günden bu yana toplamda 77 kez giyen 28 yaşındaki En-Nesyri, 38 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.