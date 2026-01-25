Serie A'da Napoli ile karşı karşıya gelecek olan Juventus cephesinden Youssef En-Nesyri ile ilgili bir açıklama geldi. Juventus Yöneticisi Giorgio Chiellini, Faslı golcünün transferi için Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.
Giorgio Chiellini, sarı-lacivertliler ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam eden Youssef En Nesyri transferinden çekildiklerini açıkladı. Chiellini, yaptığı açıklamada "En-Nesyri, transferin formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Bu şartlar altında bizim için bu transfer dosyası kapanmıştır, çünkü oyuncuyu bonservisiyle almak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe formasını transfer olduğu günden bu yana toplamda 77 kez giyen 28 yaşındaki En-Nesyri, 38 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)