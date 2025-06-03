Juventus\'tan Kerem Aktürkoğlu\'na dev teklif

Benfica'da forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus, Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, İtalyan devinin Benfica'ya 25 milyon euroluk ön teklif yaptığı belirtildi.
Ancak Benfica'nın Torino ekibinin teklifini az bulduğu ve 26 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euroluk bonservis beklentisinde olunduğı dile getirildi. Juventus'un o rakamlara çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.
Benfica'da ilk sezonunda 49 maça çıkan Kerem, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Kerem'in Portekiz ekibi ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.
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