İsmi İtalyan futbol devi Juventus ile anılan Napolili futbolcu Victor Osimhen için sıcak bir gelişme yaşandı.
Juventus'ta Futbol Stratejisi Direktörü olarak görev yapan Giorgio Chiellini, basında çıkan Osimhen haberlerine dair açıklama yaptı.
DAZN'a konuşan Chiellini,"Bizi güldüren çok haber okuyoruz. Osimhen ile bir alakamız yok.'' şeklinde konuştu. Öte yandan Chiellini, transferde adı geçen birçok ismin gündemlerinde olmadığını söyledi.
Bu gelişmelerin dışında Nijeryalı Futbolcu Victor Osimhen de gelecekle ilgili henüz kararını vermiş değil. Osimhen'in hala gelen teklifleri değerlendirdiği ve Galatasaray'ın da yıldız isimden haber beklediği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama - Son Dakika
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