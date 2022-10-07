Juventuslu Angel Di Maria'nın evine hırsızlık girişimi son anda önlendi - Son Dakika
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Juventuslu Angel Di Maria'nın evine hırsızlık girişimi son anda önlendi

07.10.2022 15:42
Juventuslu Angel Di Maria'nın evine hırsızlık girişimi son anda önlendi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Arjantinli futbolcusu Angel Di Maria'nın evine, kendisinin de evde olduğu sırada 3 hırsız girmeye çalıştı ancak son anda fark edilen hırsızlık girişimi, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle önlendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Arjantinli futbolcusu Angel Di Maria'nın evine, kendisinin de evde olduğu sırada 3 hırsız girmeye çalıştı ancak son anda fark edilen hırsızlık girişimi, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle önlendi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Di Maria'nın dün akşam saatlerinde Torino'nun lüks muhitlerinden Gran Madre'deki villasında ailesi ve takım arkadaşı Dusan Vlahovic ile oturduğu sırada, eli silahlı 3 kişi villaya girmeye çalıştı.

Villa etrafındaki özel güvenliğin, güvenlik kameralarından durumu fark edip, polise haber vermesi ve güvenlik güçlerinin de hızlı, zamanında müdahalesiyle hırsızlık girişimi son anda önlendi.

Fark edilen hırsızlar kaçmaya çalışırken, polis üç hırsızdan birini yakalamayı başardı. Diğer 2 hırsız ise kaçtı.

Angel Di Maria ve ailesi ile Vlahovic'in korku dolu anlar yaşadığı belirtildi.

Polisin ilk incelemesinde, hırsızlık girişiminde bulunanların soygun konusunda uzmanlaşmış bir çete olduğu tespitini yaptığı kaydedildi.

Bu arada, Torino Emniyet Müdürlüğü, Di Maria'nın villasının bulunduğu bölgede güvenlik güçlerinin takviye edildiğini bildirdi.

Juventus'tan önce Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen Di Maria'nın, Mart 2021'de PSG- Nantes maçı sırasında kendisi sahadayken evine hırsız girmişti. Di Maria'nın ailesinin de evde olduğu sırada gerçekleşen soygunda, 500 bin avro değerinde saat ve mücevher çalındığı basına yansımıştı.

Juventus'ta forma giydiği sırada bir başka Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın, takımı ile maçtayken evine hırsız girmiş ve oyuncunun değerli eşyaları çalınmıştı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juventuslu Angel Di Maria'nın evine hırsızlık girişimi son anda önlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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