Juventuslu Paul Pogba'ya 4 Yıl Futboldan Men Cezası - Son Dakika
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Spor

Juventuslu Paul Pogba'ya 4 Yıl Futboldan Men Cezası

Serie A'da Juventus forması giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi, 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maç sonrası pozitif çıkmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci testte de, numunenin pozitif çıktığı doğrulanmıştı. Yıldız futbolcu hakkında açılan soruşturma sona erdi ve İtalya Anti Doping Komitesi tarafından Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verildi.

29.02.2024 14:46  Güncelleme: 14:50
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Serie A'da Juventus forması giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi, 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maç sonrası pozitif çıkmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci testte de, numunenin pozitif çıktığı doğrulanmıştı.

Yıldız futbolcu hakkında açılan soruşturma sona erdi ve cezası belli oldu. İtalya Anti Doping Komitesi tarafından Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verildi.

Juventuslu Paul Pogba\'ya 4 Yıl Futboldan Men Cezası

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Son Dakika Spor Juventuslu Paul Pogba'ya 4 Yıl Futboldan Men Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Juventuslu Paul Pogba'ya 4 Yıl Futboldan Men Cezası - Son Dakika
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