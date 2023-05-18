Kaan Ayhan'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu! Sözleşmedeki satın alma opsiyonu devreye giriyor

Galatasaray'ın Sassuolo'dan kiralık olarak transfer ettiği Kaan Ayhan'ın anlaşmasında, iki tarafın da onayına bağlı olan zorunlu satın alma maddesi vardı. Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'da Kaan Ayhan ile yönetim arasında şimdiden anlaşma sağlandı ve satın alma opsiyonu da erkenden devreye giriyor.

KARİYER İMZASI

Galatasaray ile Avrupa'da ve Türkiye'de büyük başarılar yaşamak isteyen Kaan, kariyeri için en önemli imzayı atacağını düşünüyor ve böylesine büyük bir projenin parçası olmaktan da ayrıca gurur duyuyor.

OKAN BURUK GÜVENİYOR

Galatasaray forması ile şu ana kadar 5 maça çıkan Kaan, 1 gollük katkı sağlamıştı. Esasen ise ilk aşamada beklenen performansı veremeyen savunmacının, zamanla çok daha iyi olacağı düşünülüyor.