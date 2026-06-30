Kaan Ege Dönertaş: Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kaan Ege Dönertaş: Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor

Kaan Ege Dönertaş: Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor
30.06.2026 15:23
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U17 Türkiye Güreş Şampiyonu Kaan Ege Dönertaş, hedefinin Bakü'de dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Sivas'ta düzenlenen U17 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kaan Ege Dönertaş, gözünü Bakü'de yapılacak U17 Dünya Güreş Şampiyonası'na çevirdi. Memleketinde şampiyonluk sevinci yaşayan genç sporcu, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Sivas Demirspor Kulübü'nde güreşe başlayan ve kariyerini başarılarla sürdüren milli güreşçi Kaan Ege Dönertaş, hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Sivas'ta düzenlenen U17 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stil 110 kiloda mindere çıkan Dönertaş, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan genç sporcu, çalışmalarını eski kulübü Sivas Demirspor'da sürdürüyor.

Güreş kariyerine 11 yaşında Sivas Demirspor Kulübü'nde başladığını belirten Dönertaş, "Güreş kariyerime 11 yaşında başladım Sivas Demirspor Kulübü'nde. Adem Yılmaz en büyük destekçi hocalarımdan birisidir. Demirspor'dan sonra Sivas Zara'ya transfer oldum, orada Hamza Ergüt hocamla birlikte çalışmalarımı sürdürdüm. Daha sonra Rize'ye transfer oldum. Rize Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezinde devam eden çalışmalar neticesinde Türkiye'de 3. oldum. Zafer Turnuvasına gittim ve orada 2. oldum. Daha sonra kendimizi dünya şampiyonasına hedefledik. O yolda gidiyorum. Benim açımdan Sivas'ta düzenlenen şampiyona da çok güzel geçti. Rakiplerimi de tebrik ediyorum. Unutamayacağım şampiyonalardan birisi oldu. Kendi memleketimde, hocalarımın karşısında kendimi göstermem çok gurur vericiydi. Şimdi ki hedefim dünya şampiyonası. Allah'ın izniyle orada da kendimi en iyi şekilde gösterip şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyorum. Örnek aldığım kişi tabii ki Taha Akgül" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kaan Ege Dönertaş: Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor - Son Dakika

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