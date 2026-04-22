Kaan Kahriman Gümüş Madalya Kazandı

Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 79 kiloda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda erkekler 79 kiloda mücadele eden Kaan Kahriman, koparmada 156 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, silkmede 181 kiloyla beşinci olurken, toplamda 337 kiloluk derecesiyle organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.