Kabadüzlü öğrenciler, Kayak yarışmalarında Ordu'yu temsil edecekler - Son Dakika
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Kabadüzlü öğrenciler, Kayak yarışmalarında Ordu'yu temsil edecekler

01.03.2022 16:55
Kabadüzlü öğrenciler, Kayak yarışmalarında Ordu'yu temsil edecekler

Çambaşı Yaylası'nda bulunan Kayak Merkezi, Ordu'da kayak sporunun gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Çambaşı Yaylası'nda bulunan Kayak Merkezi, Ordu'da kayak sporunun gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Kabadüz Kaymakamlığı öncülüğünde, ilçedeki başarılı 5'i lise, 5'i ortaokul öğrencisi olmak üzere 10 öğrenciye kayak sporu öğretildi. Çambaşı Kayak Merkezi'nde, kayak sporunu öğrenen Kabadüzlü öğrenciler, Erzurum'da yapılacak Kayak şampiyonasında Ordu'yu temsil edecekler.

3-4 Mart 2022 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızlar Kayak Şampiyonası'na katılacak Kabadüzlü kayak sporcuları, şampiyona öncesinde Çambaşı Kayak Merkezi'nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.

Öğrencileri kayak sporuyla tanıştıran ve amaçlarının, ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu ifade eden Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, "Erzurum'da yapılacak şampiyonada, Çambaşı Kayak Merkezi'mizde kayak sporunu öğrenen 5 sporcumuzla İlimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bizler de çalışmaları, antrenmanları yakından takip ediyoruz. Bu aşamaya gelmemiz, öncelikle Sayın Valimizin desteleriyle olmuştur. Sayın Valimize şükranlarımı arz ediyorum. Öğrencilerimize kayak sporunu öğrenme imkanı sağlayan Çambaşı Kayak Merkezi işletmemize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Öğrencilerimize, sporcularımıza burada her daim sahip çıkıyorlar. İnşallah bizim hedefimiz, öncelikle Ordu'muzu güzel bir şekilde temsil etmek, devamında ise ulusal ve uluslararası arenada Ülkemizi onurlu bir şekilde temsil etmektir" dedi.

Öğrencilerin antrenörlüğünü yapan Kayak Antrenörü Büşra Güneş Ataç, "3 yıl sonra ilk defa 10 kişilik bir takımla Erzurum'da Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Ordu ilimizi temsil edeceğiz. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Ordu Valimize, Kabadüz Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Bizim gözle görünmeyen kahramanlarımız var. Tesisin işletmecilerinden sporcularımızı hafta sonları buraya taşıyan şoförümüze kadar her birine minnettarız. Ordu'da faaliyet yürüten Kabadüzlü işletme sahiplerimizden de ciddi destek görüyoruz. Onların sponsorluğunda öğrencilerimizi evlerinden alıp antrenman için buraya getirip tekrar tek tek evlerine ailelerine teslim ediyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İşletme Sahibi Murathan Hacıbekiroğlu da yaptığı açıklamada, "Tesislerimizde böyle sporcuların yetişmesinden dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Bizler de çocuklarımızın kayak sporuyla tanışmaları ve kendilerini yetiştirmeleri için elimizden gelen desteği veriyoruz. Böyle güzel organizasyonlara vesile oldukları için ben de Sayın Valimize ve Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ORDU

Kabadüzlü öğrenciler, Kayak yarışmalarında Ordu'yu temsil edecekler
Kabadüzlü öğrenciler, Kayak yarışmalarında Ordu'yu temsil edecekler
Kabadüzlü öğrenciler, Kayak yarışmalarında Ordu'yu temsil edecekler
Kabadüzlü öğrenciler, Kayak yarışmalarında Ordu'yu temsil edecekler

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Çambaşı Yaylası, Kayak Merkezi, Erzurum, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kabadüzlü öğrenciler, Kayak yarışmalarında Ordu'yu temsil edecekler - Son Dakika


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