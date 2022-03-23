Kabakcı, Avrupa İkincisi olan milli takımı tebrik etti - Son Dakika
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Kabakcı, Avrupa İkincisi olan milli takımı tebrik etti

23.03.2022 10:59
Kabakcı, Avrupa İkincisi olan milli takımı tebrik etti

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 10 M Havalı Tabanca Genç Erkekler Takımını tebrik etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 10 M Havalı Tabanca Genç Erkekler Takımını tebrik etti.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Norveç'in Hamar kentinde yapıldı. Şampiyonada finale kalan 10 M Havalı Tabanca Genç Erkekler Takımı şampiyonluğu kaçırsa da gümüş madalyanın sahibi oldu. Avrupa İkincisi olan takımı tebrik ettiğini söyleyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, " Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 M Havalı Tabanca Genç Erkekler Takım müsabakasında ilimizi ve ülkemizi temsil eden sporcumuz Mert İbrahim Özel'in bulunduğu milli takımımız Avrupa İkincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli takımımıza ve antrenörlerini göstermiş oldukları başarılı performanslarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kabakcı, Avrupa İkincisi olan milli takımı tebrik etti
Kabakcı, Avrupa İkincisi olan milli takımı tebrik etti

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Kaynak: İHA

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