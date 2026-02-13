Kaçan balık çok büyük! Lookman'ın 3 maçta yaptıkları parmak ısırttı - Son Dakika
Kaçan balık çok büyük! Lookman'ın 3 maçta yaptıkları parmak ısırttı

13.02.2026 21:29
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde transferini gerçekleştiremediği Ademola Lookman, Atletico Madrid'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Barcelona ile oynanan Kral Kupası maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Lookman, yeni takımında oynadığı 3 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde büyük uğraşlar verdiği ancak transferini sonuçlandıramadığı Ademola Lookman, yeni takımındaki performansıyla parmak ısırtıyor.

BARCELONA MAÇINDA DA ŞOV YAPTI

Atletico Madrid'in Kral Kupası'nda Barcelona ile karşı karşıya geldiği mücadeleye ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu Lookman, gösterdiği performansla takımının en iyilerinden biri oldu. Lookman, Barcelona'yı sahadan sildikleri mücadeleyi 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı ile tamamladı.

3 MAÇTA 4 GOLE KATKI YAPTI

Atalanta'dan transfer olduğu Atletico Madrid'de şu ana dek 3 maçta forma giyen yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu. İspanyol ekibi ile 2030 yılına dek sözleşmesi bulunan Lookman, maç sonunda hocası Diego Simeone'den de büyük övgüler aldı.

