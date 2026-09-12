Kaçkar by UTMB'de 100K yarışı 149 sporcuyla Ayder'de başladı - Son Dakika
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Kaçkar by UTMB'de 100K yarışı 149 sporcuyla Ayder'de başladı

Kaçkar by UTMB\'de 100K yarışı 149 sporcuyla Ayder\'de başladı
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Kaçkar by UTMB'nin en zorlu parkurlarından 100K yarışı, Ayder Yaylası'nda saat 04.00'te tulum sesleri eşliğinde start aldı. Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliğinde 149 profesyonel sporcu, Kaçkar Dağları'nın zorlu coğrafyasında mücadele edecek.

Kaçkar by UTMB'nin en zorlu parkurlarından 100K yarışı, saat 04.00'te tulum sesleri eşliğinde başladı.

Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB, ikinci yılında da dünyanın farklı ülkelerinden ultra trail sporcularını Rize'nin eşsiz doğasında buluşturuyor. Organizasyonun en uzun ve zorlu parkurlarından biri olan 100K yarışı, Ayder Yaylası'nda sabaha karşı verilen startla başladı.

149 profesyonel sporcunun mücadele ettiği yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Şimşek ve Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ile beraberindeki heyet verdi.

Yarışın başlangıcında Karadeniz'in simgesi tulum sesleri yükselirken, sporcular Kaçkar Dağları'nın zorlu parkurlarında mücadele etmek üzere yola çıktı.

Yarış startında sporculara başarılar dileyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkar by UTMB'nin muhteşem bir atmosferde başladığını belirterek, gün boyunca yarışacak tüm sporculara başarı dileklerini iletti.

Safa Koçoğlu Gürsoy: "Karadeniz'in eşsiz doğasında tüm sporculara başarılar diliyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ise Kaçkar by UTMB'nin ikinci kez düzenlenmesinden büyük heyecan duyduklarını ifade ederek organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Gürsoy, "Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nı sporun yüzyılı olarak tanımlıyor. Bu anlamda biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her fırsatta dünya prestijine sahip birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Burada halkın da çok büyük bir desteği var. Karadeniz'in eşsiz doğasında tüm sporculara başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Kaçkar by UTMB kapsamında gün boyunca farklı kategorilerde yarışlar devam ederken, sporcular Ayder Yaylası'ndan başlayarak Kaçkar Dağları'nın etkileyici coğrafyasında zorlu parkurları tamamlamak için mücadele edecek.

Kaynak: İHA

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