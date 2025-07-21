\'\'Kadıköy Boğası\'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi

Sosyal medyada "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran, son günlerde bazı kişiler tarafından suistimal edilmeye başlandı.

"SEN KADIKÖY BOĞASI DEĞİLSİN"

Son olarak Kadıköy'deki boğa heykelinin yanına götürülen Başaran, kameralar önünde "Sen Kadıköy Boğası değilsin, boğa burada!" denilerek kışkırtıldı.

O anlara ilişkin görüntünün altına, "Yazık adama", "Etkileşim uğruna neler yapıyorlar", "Bunu yapmaya ne hakları var?" şeklinde yorumlar yapıldı.