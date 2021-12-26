Kadıköy'de yıldız futbolculara tepki yağdı

Yeni Malatyaspor'u 2 golle geçen Fenerbahçe, 3 maç sonra galibiyet hasretine son verdi. Taraftarların yönetime ve futbolculara tepki gösterdiği mücadelede, yalnızca Crespo'nun performansı alkış aldı.

MERT HAKAN YANDAŞ ASİST YAPMASINA RAĞMEN ISLIKLANDI

Sarı-lacivertlilerde Novak'ın golünde asisti yapan Mert Hakan Yandaş ıslıklanırken, İrfan Can ve Serdar Dursun'a da oyundan çıkarken tepki gösterildi. Fenerbahçe'de yalnızca Miguel Crespo ile Kim Min Jae oyundan çıkarken tribünlerde alkış tufanı koptu.