Kadın A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya mağlup oldu

STAT: Eintracht

HAKEMLER: Aleksandra Cesen, Stasa Spur, Helena Buh, Dejan Balazic (Slovenya)

ALMANYA: Merie Frohms, Maximiliane Rall, Lena Oberdorf (Dk. 63 Marina Hegering), Lea Schüller (Dk. 72 Laura Freigang), Jana Feldkamp, Svenja Huth (Dk. 46 Jule Brand), Sjoeke Nüsken, Sara Dabritz (Dk. 46 Melanie Leupolz), Felicitas Rauch, Klara Bühl, Lina Magull (Dk. 46 Linda Dallmann)TÜRKİYE: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri Didem Karagenç (Dk. 64 İlayda Civelek), Dilan Yeşim Taşkın, Emine Ecem Esen , Miray Cin, Ebru Topçu (Dk. 72 Ece Türkoğlu), Yağmur Uraz, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 72 Büşra Kuru), Kezban Tağ, Elif KeskinGOLLER: Dk. 2 Kezban Tağ (k.k.), Dk. 10, 11 ve 67 Lea Schüller, Dk. 62 Jule Brand, Dk. 73 Laura Freigang, Dk. 80 Sjoeke Nüsken, Dk. 88 Klara Bühl

SARI KARTLAR: Maximiliane Rall, Marina Hegering (Almanya) - Ece Türkoğlu (Türkiye)

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Kadın A Milli Futbol Takımı, gruptaki 4'üncü maçında deplasmanda Almanya'ya 8-0 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar, 30 Kasım 2021 Salı günü saat 18: 00'de Mersin Stadyumu'nda İsrail'i konuk edecek.

- İstanbul