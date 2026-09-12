Kadın Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD ile Fransa Berlin'de karşılaşacak - Son Dakika
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Kadın Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD ile Fransa Berlin'de karşılaşacak

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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finali yarın TSİ 21.00'de Berlin Arena'da ABD ile Fransa arasında oynanacak. 13. kez şampiyonluk maçına çıkan ABD 12. kupayı hedeflerken, ilk kez final oynayan Fransa ilk şampiyonluğunu arıyor.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde yarın ABD ile Fransa, karşı karşıya gelecek.

Berlin Arena'daki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Müsabaka TRT Spor Yıldız ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki turnuvada ABD, D Grubu'nda yer alırken Fransa B Grubu'nda mücadele etti.

İki takım da grup aşamasında 3'te 3 yaparak direkt çeyrek finale yükseldi.

ABD, çeyrek finalde Macaristan'ı, yarı finalde ise İspanya'yı eleyerek adını finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Çin'i saf dışı bırakan Fransa, yarı finalde de ev sahibi Almanya'ya üstünlük kurarak final bileti aldı.

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda 13. kez şampiyonluk maçına çıkacak ABD, şampiyon olması halinde 5'i üst üste olmak üzere kupayı 12. defa müzesine götürecek.

Turnuvada ilk kez final oynayacak Fransa ise ABD'ye üstünlük kurması durumunda Dünya Kupası'nda ilk şampiyonluğunu yaşayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kadın Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD ile Fransa Berlin'de karşılaşacak - Son Dakika

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