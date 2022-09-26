FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda iki Malili basketbolcu kavga etti

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya 'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan'ın galibiyeti ardından oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kavga kameraya alındı.

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan 'a yenildikleri maç sonrasında iki Malili kadın basketbolcu kavga etti.

Kaynak: AA

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