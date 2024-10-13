Kadın Futbol Ligi'nde 6. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Spor

Kadın Futbol Ligi'nde 6. Hafta Sonuçları

Kadın futbol liginde 6. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe liderliğini koruyor.

13.10.2024 20:16
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta tek maç haricinde tamamlandı.

Ligde tamamı bugün yapılan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Hakkarigücüspor- Çekmeköy Bilgidoğa: 2-0

Fenerbahçe Petrol Ofisi- Galatasaray Petrol Ofisi: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-Bornova Hitabspor: 1-1

Beşiktaş JK United Payment- Trabzonspor: 1-0

Fatih Vatanspor-Ünye Kadın Spor Kulübü: 2-0

Beylerbeyi- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2

Puan durumu

Ligde 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ66002612518
2.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET641193613
3.BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ640283512
4.ALG SPOR5320105511
5.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT6312128410
6.GALATASARAY PETROL OFİSİ4301163139
7.TRABZONSPOR53027259
8.FATİH VATANSPOR63039639
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER614110647
10.HAKKARİGÜCÜ62048806
11.ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ5113611-54
12.BORNOVA HİTABSPOR6114512-74
13.ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA6006043-430
14.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR5005015-15-3
Not: Karadeniz Ereğli Belediyespor'un 3 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA

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