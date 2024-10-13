Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta tek maç haricinde tamamlandı.
Ligde tamamı bugün yapılan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:
Hakkarigücüspor- Çekmeköy Bilgidoğa: 2-0
Fenerbahçe Petrol Ofisi- Galatasaray Petrol Ofisi: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Bornova Hitabspor: 1-1
Beşiktaş JK United Payment- Trabzonspor: 1-0
Fatih Vatanspor-Ünye Kadın Spor Kulübü: 2-0
Beylerbeyi- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2
Puan durumu
Ligde 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|6
|6
|0
|0
|26
|1
|25
|18
|2.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|6
|4
|1
|1
|9
|3
|6
|13
|3.BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ
|6
|4
|0
|2
|8
|3
|5
|12
|4.ALG SPOR
|5
|3
|2
|0
|10
|5
|5
|11
|5.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT
|6
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|10
|6.GALATASARAY PETROL OFİSİ
|4
|3
|0
|1
|16
|3
|13
|9
|7.TRABZONSPOR
|5
|3
|0
|2
|7
|2
|5
|9
|8.FATİH VATANSPOR
|6
|3
|0
|3
|9
|6
|3
|9
|9.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|6
|1
|4
|1
|10
|6
|4
|7
|10.HAKKARİGÜCÜ
|6
|2
|0
|4
|8
|8
|0
|6
|11.ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
|12.BORNOVA HİTABSPOR
|6
|1
|1
|4
|5
|12
|-7
|4
|13.ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA
|6
|0
|0
|6
|0
|43
|-43
|0
|14.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|5
|0
|0
|5
|0
|15
|-15
|-3
Son Dakika › Spor › Kadın Futbol Ligi'nde 6. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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