Kadın futbol maçında gerginlik - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın futbol maçında gerginlik

02.04.2022 17:14

- Kadın futbol maçında gerginlik Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Amed Sportif Faliyetler-Fenerbahçe maçının sonlarında olaylar çıktı ve saha karıştı.

- Kadın futbol maçında gerginlik

İSTANBUL - Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Amed Sportif Faliyetler- Fenerbahçe maçının sonlarında olaylar çıktı ve saha karıştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertli ekip 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Bu golün ardından Fenerbahçe taç atışı kullanırken, ev sahibi ekipten bir oyuncu Beyzanur'a saldırdı ve sahada bir anda karıştı. Yedek kulübelerinin de müdahale ettiği olaylarda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olaylar sırasında tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, sarı-lacivertli oyuncular güvenlik güçleri eşliğinde sahayı terk etti.

Kadın futbol maçında gerginlik
Kadın futbol maçında gerginlik
Kadın futbol maçında gerginlik

YORUMLAR
500
Van Büyükşehir Belediye Kadın Futbol Takımı ilk maçında galip geldi Van Büyükşehir Belediye Kadın Futbol Takımı ilk maçında galip geldi Sivasspor Teknik Direktörü Ercanlı'dan kadın futboluna büyük katkı Sivasspor Teknik Direktörü Ercanlı'dan kadın futboluna büyük katkı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadın futbol maçında gerginlik - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
16:47 Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı
16:40 Ramazan'ın gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı! Fiyat 30 TL ile 300 TL arasında değişiyor
16:35 İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı
16:02 Terk edilen bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni o bebeğe mektup yazdı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:39 Koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, en zengin Türk oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 17:28:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın futbol maçında gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement