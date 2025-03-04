kadın futbolcudan Zlatan Ibrahimovic\'i hatırlatan gol

Spor

Arda Turan\'a bir darbe daha!

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Çelik, PKK ile ilgili iddialara son noktayı koydu: Kesinlikle yok

Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı

Meksika Ligi ekibi Tigres'in Kadın Futbol takımında forma giyen Lizbeth Ovalle, sahalarda ender görülecek türden bir gole imza attı.

AKILLARA IBRAHIMOVIC GELDİ

25 yaşındaki Meksikalı futbolcu, takımının son maçında attığı akrobatik golle büyük yankı uyandırdı. Karşılaşmanın ikinci yarısında sağ kanattan yapılan ortayı, altıpas içinde harika bir refleksle değerlendiren Ovalle, Zlatan Ibrahimovic'i hatırlatan bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Yerden gelen ortaya sırtı dönük pozisyonda, adeta bir akrobat gibi yükselerek yaptığı vuruş, kaleciyi tamamen çaresiz bıraktı. Bu olağanüstü gol, tribünleri dolduran futbolseverleri adeta mest ederken, sosyal medyada da hızla yayılmaya başladı.

İşte o gol;