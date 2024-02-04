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Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika
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Spor

Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Kadrosunu Açıkladı

Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Kadrosunu Açıkladı

Türkiye Güreş Federasyonu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın Milli Takımı'nın kadrosunu açıkladı. Takımda 10 sporcu yer alacak.

04.02.2024 20:13
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Kadın Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı.

Türkiye Güreş Federasyonunu açıklamasına göre, 12-18 Şubat tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek 10 sporcudan oluşan Kadın Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Milli takımın kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Elvira Kamaloğlu

59 kilo: Eda Tekin

62 kilo: Ebru Dağbaşı

65 kilo: Kadriye Aksoy

68 kilo: Buse Çavuşoğlu

72 kilo: Nesrin Baş

76 kilo: Yasemin Adar Yiğit

Kaynak: AA

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