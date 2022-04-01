Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

01.04.2022 22:06
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, büyükler kategorisinde ilk defa Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, büyükler kategorisinde ilk defa Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi. Budapeşte'de gerçekleşen şampiyonada Türkiye 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanırken, 140 puanla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasını Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktör Efraim Kahraman aldı.

Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit altın, Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, Bediha Gün bronz madalya aldı. Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak da beşinci oldu.

Kadınlar 76 kilo finalinde Estonyalı Epp Maee'yi yenen Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

50 kilo finalinde Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı tuşla mağlup eden Evin ise büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Türkiye, kadınlarda 140 puanla tarihinde ilk kez büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 135 puanla Ukrayna ikinci, 110 puanla da Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. - BUDAPEŞTE

YORUMLAR
500
Toroslar Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, Türkiye şampiyonu oldu Toroslar Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, Türkiye şampiyonu oldu Avrupa ikincisi Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü Avrupa ikincisi Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü Türkiye, güreş serbest stilde takım halinde Avrupa ikincisi oldu Türkiye, güreş serbest stilde takım halinde Avrupa ikincisi oldu

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika


Son Dakika
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Ramazan-ı şerifini tebrik etti: Hayırlı Ramazanlar
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 22:22:00. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement