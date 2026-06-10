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Kadın Karate Takımı Finale Yükseldi

Kadın Karate Takımı Finale Yükseldi
10.06.2026 21:25
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Manisalı Nurbade Büber'in yer aldığı Türkiye, FISU Şampiyonası'nda finale çıktı, İspanya ile karşılaşacak.

Manisalı milli karateci Nurbade Büber'in de yer aldığı Kadın Kumite Karate Milli Takımı, FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, dünya şampiyonluğu için 11 Haziran'da İspanya ile karşılaşacak.

Manisalı milli karateci Nurbade Büber'in de kadrosunda yer aldığı Kadın Kumite Karate Milli Takımı, Brezilya' da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı ekip, dünya şampiyonluğu için İspanya ile karşı karşıya gelecek.

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Kumite Karate Milli Takımı, rakiplerini geride bırakarak adını finale yazdırdı. Milli takım kadrosunda yer alan Manisalı sporcu Nurbade Büber de elde edilen tarihi başarıda önemli rol oynadı.

Final müsabakasında Türkiye ile İspanya karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 20.25'te başlayacak.

Akhisar ve Manisa'nın gururu olan milli sporcu Nurbade Büber'in dünya şampiyonluğu hedefiyle tatamiye çıkacağı final karşılaşması öncesinde spor camiası ve vatandaşlar milli takıma destek mesajları gönderdi.

Türk karateciler, finalde İspanya'yı mağlup ederek FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanmayı hedefliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Türkiye, İspanya, Yaşam, Spor, Son Dakika

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