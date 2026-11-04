Kadın milli sporcular İstanbul'da 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

Kadın milli sporcular İstanbul'da 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'daki IBSA Powerlifting ve Bench Press Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda milli sporcular 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Gülistan Özdemir ile Bircan Şimşek dünya rekorlarıyla ikişer altın alırken Döndü Kanat iki gümüş ve master kategorisinde üçüncü oldu.
Milli sporcular, İstanbul'da düzenlenen IBSA Powerlifting ve Bench Press Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre kadınlarda "bench press" ve "powerlifting" kategorilerindeki müsabakalar tamamlandı.
Gülistan Özdemir, 60 kiloda dünya rekoru kırarak bu kategorilerde 2 altın madalya elde etti.
Bircan Şimşek ise +100 kiloda dünya rekorlarıyla 2 altın madalyanın sahibi oldu.
67,5 kilo sıkletinde mücadele eden Döndü Kanat da iki gümüş madalya aldı. Milli sporcu ayrıca master kategorisinde kürsünün üçüncü basamağına çıktı.
Kaynak: AA
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