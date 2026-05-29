Kadın Milliler Kuzey İrlanda Maçına Hazırlanıyor

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, günün ilk antrenmanında fitness çalıştı.
Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde Beşiktaş Futbol Akademisi 15 Temmuz Şehitler Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında milliler, dar alanda geçiş oyunları oynadıktan sonra taktik idmanla günü tamamladı.
Çalışmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da izledi.
A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
5 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda Kuzey İrlanda'yı konuk edecek ay-yıldızlılar, grubun son maçında ise 9 Haziran Salı günü saat 20.00'de Malta deplasmanında sahaya çıkacak.
