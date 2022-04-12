Kadın milliler briçte hedef yükseltti - Son Dakika

DÜNYA Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda ilk kez finale kalan ve ikinci olan Türkiye Kadın Milli Briç Takımı'nın oyuncuları, haziran ayında Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Briç sporunun bir zeka oyunu olarak daha fazla yaygınlaşmasını isteyen oyuncular, Türkiye'nin briçte öncü ülke olmasını istiyor.

İtalya'da 27 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 45'inci Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda finale yükselen Kadın Milli Briç Takımı, Türkiye briç tarihinde bir ilke imza attı. Şampiyonada son sekize kaldıktan sonra çeyrek finalde ABD'yi, yarı finalde ise İngiltere'yi yenmeyi başaran sporcular, İsveç'e mağlup olup yurda ikincilikle döndü. Belis Atalay kaptanlığındaki İrem Özbay, Hatice Özgür, Dilek Yavaş, Serap Kuranoğlu, Eren Özan ve Özlem Kandolu'dan oluşan 6 kişilik Kadın Milli Briç Takımı, İzmir'de düzenlenen Kış Ligi Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

160 takımın 1200 sporcuyla katıldığı İzmir'deki kış dörtlü finalinde de oynayan milli takım sporcularından Serap Kuranoğlu, giderek tecrübe kazandıklarını ve hedef yükselttiklerini söyledi. Kuranoğlu, "Briç oynamaya geç başladım. Ankara Briç Kulübü'nde ders alarak başladım. Çok çalışıp çaba sarf ettim. Bu takımla Endonezya'da dünya kupası oynadık ama o zaman bu kadar tecrübeli değildik. 'İtalya'ya kendimize çok güvenerek, kazanacağız' diye gittik. Haziran'da gideceğimiz Portekiz'de Avrupa şampiyonu olacağımıza inanıyoruz" dedi.Üniversitedeyken arkadaşlarının tavsiyesiyle briç oynamaya başlayan Dilek Yavaş da "Briç oyununu öğrenince keyif aldım. Bu hobiyi geliştirerek milli takım oyuncusu seviyesine geldim. Dünya şampiyonası 2019 yılında seçme yarışması yapılan sonra pandemi nedeniyle ertelenen bir dünya şampiyonasıydı. Bu süreç bize faydalı oldu. Uzun süre çalıştık. Rakiplerin neler oynadığını öğrenerek her gün ortalama iki saat çalıştık" diye konuştu.'ZİHİN AÇICI VE ENTELEKTÜEL BİR SPOR'Özlem Kandolu ise, "İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mezunuyum, 21 yaşında briç oynamaya başladım. 4'üncü sınıftan beri Milli Takım oyuncusuyum. Briç Türkiye'de bir kumar ve bağımlılık olarak yanlış bir algıya yol açabiliyor. Oysa zihin açıcı ve entelektüel bir spordur. Bilgi, bilim ve bilimsel zeka şart. Ülke olarak ilerlememiz için bunun gibi entelektüel faaliyetlerde ilerlemek gerektiğini düşünüyorum" dedi.'TÜRKİYE BRİÇTE ÖNCÜ ÜLKE OLABİLİR'Geçen kasım ayında Türkiye Briç Federasyonu'na başkan seçilen Avukat Yasemin Merçil de Milli Takım sporcularının uzun süredir bu sporla ilgilenen ve belli standardın üzerindeki oyuncular olduğunu belirterek, "Takımımıza çok güveniyorduk. Kamplar yaptık. Dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçırdık. Türkiye'de kadınlar briçe ilgililer ama maalesef bu sporun az tanınması sebebiyle sponsor sayısı oldukça az" dedi. Briçin çok faydalı bir zeka sporu olduğunu anlatan Merçil, "Briç konsantrasyon ve istatistiği de bir arada barındırıyor. Kariyer planlaması yapan üniversite öğrencileri hem sosyalleşmek hem hobi amaçlı briç oynuyorlar. Pandemi bize uluslararası alanda briçin elektronik ortamda da çok rahat oynanabileceğini gösterdi. Ipad üzerinde briçin öğretilerek faydalı olduğunu gördük. Bu yönde devam edilirse Türkiye briç konusunda dünyaya öncü olabilecek ülkelerden biri haline gelecek" diye konuştu.'BRİÇ ALZHEIMER'IN DÜŞMANI'Bir akıl sporu olan briçin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Briç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çalık, her yaştan herkesin oynayabileceği engel tanımayan bir akıl sporu olan briçin hafıza kayıplarını geciktirip engelleyen bir spor dalı olduğuna dikkat çekti. Çalık, briç sporunun milyarlarca seçenekli oyun olduğunu, yaygınlaşması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İtalya'daki şampiyonaya takımla birlikte katılan kafile başkanı Halil Atalay da 45'incisi yapılan dünya şampiyonasında ilk kez finale kalmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Atalay, "Daha önce Avrupa üçüncülüğü ve dünya dördüncülüğümüz vardı. Bundan sonra altın madalyayı hedefliyoruz. Kadınlara bu sporun yaygınlaşması için bir çağrı yapalım. Bu bir akıl sporudur ve Alzheimer'ın birebir düşmanıdır" diye konuştu.